Les 18 athlètes les plus riches du monde en 2024

Après avoir été le roi des parquets, Michael Jordan est devenu le sportif le plus riche du monde.

L’histoire du sport est riche de performances et d’athlètes d’exception. Riche aussi d’argent, certains se démarquent par leur réussite financière, continuant à faire fructifier leur patrimoine bien après la fin de leur carrière sportive. Le classement des 18 athlètes les plus riches du monde en 2024 révèle une liste dominée par d’anciennes gloires ayant su diversifier leurs activités.

Michael Jordan numéro un dans l’histoire du basket et sur le patrimoine

Sans surprise, c’est l’icône du basket-ball Michael Jordan qui trône au sommet avec une fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. L’ancien joueur des Chicago Bulls a su capitaliser sur sa notoriété pour développer sa marque personnelle avec la complicité de Nike et investir dans divers secteurs, notamment en devenant propriétaire d’une franchise NBA, les Hornets de Charlotte, qu’il a fini par revendre. Non sans avoir généré une grosse plus-value.

Le podium est complété par deux figures emblématiques : Vince McMahon, promoteur de catch et patron de la WWE (2,8 milliards), et l’ancien tennisman roumain Ion Tiriac (2,1 milliards), reconverti avec succès dans les affaires.

Cristiano Ronaldo et Messi sont classés dans les 18

On retrouve ensuite des noms familiers du sport mondial comme Tiger Woods (1,3 milliard), LeBron James et Magic Johnson (1,2 milliard chacun). Le football est représenté par Lionel Messi (650 millions) et Cristiano Ronaldo (600 millions), tandis que le tennis compte Roger Federer dans ses rangs (550 millions).

Ce classement illustre la capacité de ces athlètes d’exception à transformer leur succès sportif en empire financier. Au-delà de leurs contrats et gains sportifs, c’est souvent leur sens des affaires et leurs investissements judicieux qui leur ont permis d’atteindre de tels sommets financiers.

Les « fils et filles de » ne sont pas intégrés au classement

Il est intéressant de noter la présence d’une seule femme dans ce top 18 : la cavalière danoise Anna Kasprzak, dont la fortune est estimée à 1 milliard de dollars. Cela souligne les disparités persistantes entre hommes et femmes dans le sport professionnel, tant en termes de rémunération que d’opportunités commerciales.

En revanche ne figurent pas dans ce top, les fils et filles de, qui sont les héritiers de véritables empires. Comme les joueuses de tennis, Emma Navarro et Jessica Pegula ou le pilote de Formule 1, Lance Stroll, dont les parents sont milliardaires.

Les 18 athlètes les plus riches du monde en 2024

Michael Jordan (basket) = 2,9 milliards d’euros

Vince McMahon (catch) = 2,5 milliards d’euros

Ion Tiriac (tennis) = 1,9 milliard d’euros

Tiger Woods (golf) = 1,2 milliard d’euros

LeBron James (basket) = 1,1 milliard d’euros

Magic Johnson (basket) = 1,1 milliard d’euros

Anna Kasprzak (équitation) = 880 millions d’euros

Lionel Messi (football) = 575 millions d’euros

Eddie Jordan (formule 1) = 530 millions d’euros

Junior Bridgeman (basket) = 530 millions d’euros

Michael Schumacher (formule 1) = 530 millions d’euros

Roger Staubach (football américain) = 530 millions d’euros

Cristiano Ronaldo (football) = 530 millions d’euros

Roger Federer (tennis) = 485 millions d’euros

David Beckham (football) = 395 millions d’euros

Russell Westbrook (basket) = 263 millions d’euros

Kevin Durant (basket) = 263 millions d’euros

Phil Mickelson (golf) = 263 millions d’euros