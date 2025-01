Benzema, Cristiano Ronaldo… Les 10 plus gros contrats de l’histoire du sport

Des contrat démentiels, par leur durée, leur montant et souvent les deux en même temps.

La récente prolongation d’Erling Haaland avec Manchester City jusqu’en 2034 relance le débat sur les contrats records dans le sport professionnel. Si le Norvégien s’inscrit parmi les footballeurs les mieux payés au monde, son nouveau bail reste loin des sommets atteints dans d’autres disciplines, notamment deux joueurs de baseball qui trustent les premières places de ce classement vertigineux.

Le sport roi place néanmoins trois représentants dans ce top 10. Lionel Messi et son dernier contrat barcelonais complètent le podium, tandis que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema doivent leurs présences aux investissements massifs de l’Arabie saoudite dans le football. Le golf avec Jon Rahm, le football américain avec Patrick Mahomes et la boxe avec Canelo Alvarez illustrent la diversité des disciplines capables de générer des contrats astronomiques.

Les 10 plus gros contrats de l’histoire du sport

10. Karim Benzema (Football, Al-Ittihad) = 300 M€

Contrat de trois ans en Arabie saoudite, avec une troisième année en option.

9. Canelo Alvarez (Boxe, DAZN) = 350 M€

Contrat de diffusion sur cinq ans, rompu prématurément en 2020.

8. Mookie Betts (Baseball, Los Angeles Dodgers) = 380 M€

Accord signé en 2020, déjà récompensé par deux World Series (2020, 2024).

7. Mike Trout (Baseball, Los Angeles Angels) = 420 M€

12 ans d’engagement depuis 2019, avec un salaire annuel de 35,8 millions de dollars.

6. Patrick Mahomes (Football américain, Kansas City Chiefs) = 435 M€

Extension de 10 ans signée en 2020, pouvant atteindre 503 millions avec les bonus.

5. Jon Rahm (Golf, LIV Golf) = 485 M€

Contrat controversé avec le circuit saoudien, marquant son départ du PGA Tour.

4. Cristiano Ronaldo (Football, Al Nassr) = 500 M€

2,5 ans de contrat en Arabie saoudite, incluant un salaire de base de 200 millions d’euros par an.

3. Lionel Messi (Football, FC Barcelone) = 555 M€

Son dernier contrat catalan signé en 2017, sur quatre ans, avec des bonus liés aux performances.

2. Shohei Ohtani (Baseball, Los Angeles Dodgers) = 680 M€

Un contrat inédit à structure unique en son genre : la superstar du baseball a convenu de gagner 2 millions par an pendant la durée de son contrat jusqu’en 2034. Et le reste…. après!

1. Juan Soto (Baseball, New York Mets) 740 M€

15 ans de contrat (jusqu’en 2039), le frappeur dominicain devient le sportif au plus gros contrat de l’histoire.