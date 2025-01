Erling Haaland. Salaire, clause, durée inédite, les détails de sa prolongation avec City

Manchester City frappe un grand coup en verrouillant l’avenir d’Erling Haaland jusqu’en 2034. L’attaquant norvégien, qui avait rejoint les Citizens en 2022, s’inscrit dans la durée avec une prolongation de contrat exceptionnelle de neuf ans et demi, l’une des plus longues jamais signées dans le football professionnel.

Cette nouvelle entente s’accompagne d’une revalorisation salariale significative, portant selon les estimations de la presse anglaise ses émoluments annuels de 23 à 28 millions d’euros selon les sources, contre 18 millions précédemment. Sur la durée totale du contrat, l’investissement pour City dépasserait les 220 millions d’euros, faisant de cet engagement l’un des plus lucratifs de l’histoire du sport.

Point crucial de cette prolongation : la suppression de toute clause libératoire. Une décision stratégique du club mancunien qui met fin aux spéculations sur un possible départ vers le Real Madrid ou le FC Barcelone, contrairement à son précédent contrat qui aurait inclus une telle option.

À 23 ans, le serial buteur norvégien, auteur de 21 réalisations en 28 rencontres cette saison, devrait donc poursuivre sa carrière à l’Etihad Stadium jusqu’à ses 34 ans. Un engagement fort qui témoigne des ambitions à long terme de Manchester City, malgré une saison 2023-2024 plus compliquée en Premier League.

