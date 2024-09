Marco Asensio est le footballeur le plus suivi en Ligue 1, sur les réseaux sociaux.

Tour à tour, le PSG, et par la même occasion la Ligue 1, ont perdu Lionel Messi, Neymar, puis Kylian Mbappé. Soit les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes footballeurs les plus suivis dans le monde sur les réseaux sociaux ; Cristiano Ronaldo étant un solide premier. Désormais, le numéro un à la popularité digitale joue aussi au Paris Saint-Germain.

Marco Asensio se hisse à peine dans le top 50 mondial

Mais l’ESpagnol Marco Asensio, puisqu’il est question de lui, ne joue pas dans la même cours que les trois précédemment cités. Selon une étude signée Football Benchmark l’attaquant de la Roja cumule 31,5 millions de followers à l’addition des principaux réseaux sociaux du web, ce qui suffit à peine à le classer dans le top 50 international.

Les joueurs du PSG majoritaires, aucun de l’OM ou de l’AS Monaco

Au cumul, le top 10 de la Ligue 1 cette saison 2024-2025 compte 137,8 millions d’abonnés. Plus de la majorité des joueurs qui composent ce palmarès évoluent au PSG, trois sont de l’Olympique Lyonnais et un du LOSC. Il n’y aucun footballeur de l’Olympique de Marseille ou de l’AS Monaco, qui sont respectivement les deuxièmes et troisièmes plus suivis de la Ligue 1, derrière l’inaccessible Paris Saint-Germain.

Les 10 joueurs les plus suivis en Ligue 1 sur les réseaux sociaux

10. Corentin Tolisso (OL) = 4,7 M

9. Alexandre Lacazette (OL) = 6,1 M

8. Nicolás Tagliafico (OL) = 6,5 M

7. Gianluigi Donnarumma (PSG) = 7,1 M

6. Presnel Kimpembe (PSG) = 8,4 M

5. Samuel Umtiti (LOSC) = 12,3 M

4. Marquinhos (PSG) = 12,7 M

3. Ousmane Dembélé (PSG) = 16,7 M

2. Achraf Hakimi (PSG) = 28,2 M

1. Maro Asensio (PSG) = 35,1 M