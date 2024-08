Les 10 joueurs les mieux payés de Premier League cette saison 2024-2025

Kevin de Bruyne et Erling Haaland sont les deux footballeurs les mieux payés d’Angleterre.

La Premier League anglaise confirme son statut de championnat le plus riche du monde. Le confirme notamment, le classement des 10 joueurs les mieux payés cette saison 2024-2025, tel que l’a récemment dévoilé le média The Sun. Il est l’un des reflets de l’attractivité et la puissance financière de l’élite du football anglais.

Manchester City domine le palmarès des salaires de la Premier League

Sans surprise, Manchester City, avec sa masse salariale proche du demi-milliard d’euros, domine le classement avec trois joueurs dans le top 5. Kevin De Bruyne trône en tête avec un salaire hebdomadaire estimé à 400 000 livres sterling. Le Belge devance son coéquipier Erling Haaland (375 000 £), buteur prolifique des Citizens.

Manchester United (environ 400 millions d’euros de masse salariale) place également plusieurs éléments dans ce top 10, dont Casemiro (350 000 £) et Bruno Fernandes (300 000 £). Liverpool est représenté par Mohamed Salah (350 000 £), tandis que Chelsea compte Raheem Sterling (325 000 £) et Romelu Lukaku (325 000 £) parmi les mieux rémunérés.

Des questions qui se posent sur l’inflation galopante dans le football

Ce palmarès illustre la concentration des talents et des moyens au sein des clubs les plus riches. Il soulève aussi des questions sur la pérennité de ce modèle économique et l’inflation salariale galopante dans le football de haut niveau. Si la Premier League n’a pas (encore) cette réflexion, le débat est plus brûlant que jamais dans le football français.

Les 10 joueurs les mieux payés de la Premier League cette saison 2024-2025

10. Marcus Rashford (Manchester United) = 18,2 millions d’euros par saison

9. Bernardo Silva (Manchester City) = 18,2 millions d’euros par saison

8. Jack Grealish (Manchester City) = 18,2 millions d’euros par saison

7. Bruno Fernandes (Manchester United) = 18,2 millions d’euros par saison

6. Raheem Sterling (Chelsea) = 19,7 millions d’euros par saison

5. Romelu Lukaku (Chelsea) = 19,7 millions d’euros par saison

4. Mohamed Salah (Liverpool) = 21,2 millions d’euros par saison

3. Casemiro (Manchester United) = 21,2 millions d’euros par saison

2. Erling Haaland (Manchester City) = 22,7 millions d’euros par saison

1. Kevin De Bruyne (Manchester City) = 24,2 millions d’euros par saison

Au taux de 1 livre sterling (£) ≈ 1,15 euro (€).