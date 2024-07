Léon Marchand: Des JO 2024 à plus de 200 000 euros de primes

Trois médailles d’or qui rapportent 240 000 euros à Léon Marchand.

Il brasse de l’or Léon Marchand. Au propre comme au figuré. Doublement sacré champion olympique aux JO 2024 ce mercredi soir, le nageur toulousain a porté à trois le nombre de médailles d’or gagnées sur cette seule campagne. Après un premier titre sur le 400m 4 nages, il a remporté ce mercredi soir le 200m papillon puis le 200m dos dans la foulée.

Léon Marchand rafle l’or olympique et les primes des JO 2024

La performance sportive est incroyable et elle rapporte gros. Le gouvernement français ayant revu à la hausse les primes qu’il va distribuer aux athlètes médaillés, Léon Marchand a déjà remporté 80 000 euros pour chacune ses victoires. Soit un total de 240 000 euros sur ces Jeux et il peut encore en espérer plus avec les relais.

S’il était Hongkongais il serait millionnaire

Ça aussi c’est inédit dans le sport français, et ça n’est pas la seule source de revenus du nouveau prodige des bassins qui compte aussi sur des sponsors de plus en plus nombreux. Reste qu’à 80 000 euros la médaille d’or, la France est globalement dans la moyenne des pays engagés aux Jeux, mais certains promettent jusqu’à 700 000 euros à leurs athlètes qui se parent d’or. Si Léon Marchand était de Hong Kong, il serait déjà millionnaire.