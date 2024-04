Le TFC officialise son transfert d’équipementier

Le TFC jouera sous les couleurs de Nike à compter de la saison prochaine.

Le Toulouse FC officialise ce lundi son partenariat avec Nike, qui devient l’équipementier officiel du club à partir du 1er juillet 2024. Ce nouvel accord marque le fin du partenariat actuel, noué avec la marque suédoise Craft, depuis la saison 2021-2022.

Le TFC quitte Craft pour s’associer à Nike

« Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape significative dans l’histoire du Toulouse FC. L’avenir se dessine désormais avec Nike », explique le président du TFC, Damien Comolli par communiqué. « Un avenir excitant, innovant, créatif et performant. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir nous associer à Nike, en tant qu’équipementier officiel du club, pour les prochaines saisons et ainsi poursuivre notre progression en tant qu’institution mais également en tant que marque. Nous sommes convaincus que Nike saura accompagner nos aspirations et contribuer aux ambitions et à l’élévation du Toulouse FC. »

A ce stade, aucun des éléments contractuels n’a été révélé, ni pour ce qui concerne la durée de ce futur et nouveau partenariat, ni son montant annuel au bénéfice du club haut-garonnais. Actuellement, Nike soutient deux clubs de l’élite que sont le Paris Saint-Germain et le Montpellier HSC. Le SCO Angers, en position de retrouver la Ligue 1, est aussi un club que la Virgule habille.