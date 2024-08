Le sponsor majeur du PSG signe avec un club du Top 14 rugby

Qatar Airways ajoute la Section Paloise à ses partenariats sportifs.

Qatar Airways, déjà sponsor principal à l’avant du maillot du Paris Saint-Germain en football, renforce sa présence dans le sport français. La compagnie aérienne vient d’annoncer un partenariat majeur avec la Section Paloise, club emblématique du Top 14 de rugby.

Sponsor majeur du PSG et désormais premium de la Section Paloise

À compter de cette saison 2024-2025, Qatar Airways deviendra le Partenaire aérien mondial officiel et Partenaire Premium du club béarnais. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la compagnie qatarie dans le domaine du sponsoring sportif.

« Nous travaillons dur pour promouvoir les couleurs de la Section dans le TOP 14 et l’EPCR Challenge Cup. Notre club est en pleine croissance dans tous les domaines, et nous aspirons à en faire un fleuron pour la région et au-delà. L’annonce de ce partenariat avec Qatar Airways est un signe important de la cohérence et de l’ambition de notre projet », note Bernard Pontneau, le président de la Section Paloise.

Le tout premier partenariat deQatar Airways dans l’univers du rugby

« Nous sommes très fiers d’accueillir la Section Paloise Béarn Pyrénées, symbole de la culture et de l’héritage sportifs, dans notre portefeuille de partenariats mondiaux. En tant que Partenaire Officiel Mondial et Partenaire Premium de cette célèbre équipe de rugby, nous avons encore plus de raisons d’unir les fans et les passagers dans le cadre de notre mission sportive. Nous continuerons à démontrer notre engagement envers le rugby et le marché français, et nous nous réjouissons d’accompagner la Section dans son ascension à l’échelle mondiale », justifie pour sa part, le directeur commercial de Qatar Airways, Thierry Antinori.

Ce partenariat est le premier de la compagnie aérienne noué avec l’univers du ballon ovale.