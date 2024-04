Le salaire des arbitres de la Ligue des champions

Les arbitres de la Ligue des champions complètent les revenus avec les matchs qu’ils livrent dans leurs championnats respectifs.

La Ligue des champions est entrée dans sa dernière ligne droite, la pression sur les joueurs et leurs équipes s’est intensifiée. Sur les épaules des arbitres aussi. Les hommes et femmes en noir sont logiquement les meilleurs de leurs nations, choisis par l’UEFA pour orchestrer les soirs de joutes européennes. Conséquence normale, ils gagnent plus que lorsqu’ils évoluent sur les terrains de leurs championnats références.

Le salaire des arbitres de la Ligue des champions est évolutif

Le salaire des arbitres de la Ligue des champions repose sur deux critères. D’abord le versement d’une indemnité de 200 euros par jour, à compter du départ vers le lieu de la compétition et jusqu’au retour à domicile. Par ailleurs l’UEFA prend en charge tous les frais, d’hôtellerie, de restauration ou de transports). Ensuite, il y a la part fixe qui dépend de la catégorie des arbitres et du niveau dans la compétition.

De 5 000 à 6 000 euros par match pour les référés de la catégorie élite

Ainsi, aux premiers tours de la phase de groupes de la Ligue des champions, un arbitre de 2e catégorie est payé 2 700 euros par rencontre. Et un de l’élite, 5 000 euros. Ces montants progressent avec le début des quarts de finale. A ce stade et jusqu’à la finale, un arbitre central de 2e catégorie gagne 3 700 euros en 2e catégorie et 6 000 euros pour les autres.

Quant aux arbitres assistants, ils ont les mêmes défraiements et indemnités et gagnent 810 euros (en 2e catégorie) et 1 500 euros en élite, puis dès les quarts, 1 100 euros et 1 800 euros.