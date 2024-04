Le Real Madrid signe un nouveau sponsor pour le territoire français

Le Real Madrid s’est associé à Outro dans le cadre d’un partenariat qui ne sera effectif qu’en certaines régions.

Le Real Madrid a annoncé la signature d’un nouveau partenariat régional avec la société de technologie et de services financiers Ouro. Ce partenariat fait d’Ouro le sponsor officiel exclusif des équipes premières masculine et féminine de football du Real Madrid dans le secteur des cartes prépayées, de crédit et de débit. Au-delà de la France, cet accord s’étend à plusieurs autres pays clés : États-Unis, Mexique, Brésil, Portugal et Émirats arabes unis.

Un partenariat régional pour plusieurs pays parmi lesquels la France

La cérémonie de signature s’est déroulée à la Cité du Real Madrid, en présence d’Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, de Roy Sosa, co-fondateur et directeur exécutif d’Ouro, et de Bertrand Sosa, co-fondateur, président et directeur de la marque.

Le Real Madrid et Outro vont se servir l’un l’autre

Butragueño a souligné l’importance de l’accord par communiqué : « C’est une grande satisfaction. C’est un acteur majeur du secteur financier qui sera désormais notre sponsor dans plusieurs pays, principalement aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Nous sommes ravis. Nous partageons des valeurs communes, comme la volonté de surmonter les défis, le désir de s’améliorer chaque jour et l’intégrité. Nous sommes convaincus que ce que nous démarrons aujourd’hui deviendra un partenariat durable et bénéfique pour les deux parties. »

Ce partenariat permettra au Real Madrid de renforcer sa présence commerciale sur plusieurs territoires stratégiques et à Ouro de bénéficier de l’aura du club Merengue auprès de millions de fans.