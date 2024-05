PSG – OL: Ça rapporte combien de gagner la Coupe de France 2024 ?

Le PSG ou l’OL, l’un de ces deux clubs soulèvera le trophée de la Coupe de France ce samedi soir.

Gagner la Coupe de France ne signifie pas seulement ajouter une prestigieuse ligne à son palmarès. En effet, pour l’édition 2024, le vainqueur de l’opposition entre le PSG et l’OL qui s’affrontent ce samedi soir à Lille, recevra une prime substantielle de 850 000 euros.

Une victoire sportive mais aussi financière pour les finalistes

Comme elles se conjuguent tour après tour, le parcours victorieux, de ses premiers matchs jusqu’à la finale, rapportera en tout 1 220 000 euros au club champion. Ces primes allouées par la Fédération Française de Football (FFF) augmentent à chaque étape de la compétition, jusqu’au rendez-vous final.

La dotation totale pour cette 107e édition de la Coupe de France s’élève à environ 8,5 millions d’euros, répartie entre les différentes équipes en fonction de leur avancée dans le tournoi. Les clubs débutant dès les premiers tours peuvent ainsi accumuler des primes substantielles au fil de leur progression.

La coupe de France valorise l’image des clubs sur la scène nationale

Au-delà de l’aspect financier, la Coupe de France offre une visibilité importante et la possibilité de briller sur la scène nationale. Pour les joueurs et les supporters, chaque tour franchi est une source de fierté et d’émotion, renforçant l’attachement au club et la cohésion de l’équipe.

Le détail des primes de la Coupe de France 2024

7e tour : 6 000 euros

8e tour : 12 000 euros

32e de finale : 25 000 euros

16e de finale : 40 000 euros

8e de finale : 50 000 euros

Quart de finale : 85 000 euros

Demi-finale : 170 000 euros

Finaliste : 450 000 euros

Vainqueur : 850 000 euros