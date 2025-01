Grande soirée de MMA avec l’opposition de Makhachev et Moicano.

Le premier grand rendez-vous de MMA de l’année promet du spectacle. À l’affiche de l’UFC 311, l’opposition du champion incontesté des poids légers, qui remet sa ceinture en jeu face à un Brésilien dans un combat de remplacement qui n’en est pas moins alléchant. Makhachev – Moicano 2025 en direct streaming sera pour les couches-tard, à voir en exclusivité cette nuit de samedi à dimanche sur RMC Sports 1, LA chaîne du MMA et des sports de combat en France.

Pour voir Makhachev – Moicano 2025 en direct streaming

Originaire du Daghestan et surnommé “Khabib 2.0” pour son style implacable et son affiliation à l’ancienne star Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev règne sans partage sur la catégorie lightweight. Invaincu depuis 2015, il enchaîne 14 victoires consécutives, dont des succès mémorables face à Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, et plus récemment Dustin Poirier en juin dernier. Sa maîtrise du grappling et son sang-froid dans l’octogone en font l’un des combattants les plus redoutés de sa génération.

Un « lucky-loser » brésilien pour affronter la star du MMA

Face à lui, Renato Moicano endosse le rôle de challenger de dernière minute, après le forfait d’Arman Tsarukyan pour cause de blessure. Moicano n’en demeure pas moins un adversaire sérieux. En septembre dernier, il s’est illustré par une victoire convaincante contre Benoît Saint-Denis à Paris. Prospect ambitieux dans la catégorie la plus relevée de l’UFC, le Brésilien tentera de déjouer les pronostics pour s’offrir un sacre inattendu.

L’événement se déroule dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier, à l’Intuit Dome d’Inglewood, en Californie. Le main event, qui opposera Makhachev et Moicano, devrait débuter aux alentours de 4 heures du matin, heure française. Les fans de MMA pourront vivre cette soirée explosive en direct sur RMC Sport 1. La chaîne diffuse l’UFC 311 et propose des options multi-supports, accessibles via Smart TV, ordinateurs, tablettes ou smartphones.