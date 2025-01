Lens reçoit le PSG pour la 18e journée de la Ligue 1 2025.

Les Sang et Or accueillent les champions de France et leader du championnat ce samedi 18 janvier à 17 heures, dans un Bollaert-Delelis qui s’annonce bouillant pour cette affiche de la 18ème journée de Ligue 1 McDonald’s. C’est une belle affiche que ce Lens – PSG 2025 en direct live streaming accessible uniquement via la chaîne BeIn Sports 1, que propose notamment Canal+ dans son offre de sport à 360 sur le meilleur du football.

Suivez Lens – PSG 2025 en direct live streaming

Lens – PSG 2025 en direct live streaming à 17h et sur BeIn Sports

Les Sang et Or, désormais dirigés par Will Still, traversent une période positive avec un seul revers lors de leurs cinq dernières sorties. Leur récente victoire au Havre (1-2) les maintient dans la course à l’Europe : septièmes avec 27 points, ils ne comptent que quatre longueurs de retard sur le podium.

Deux équipes en quête de points s’affrontent ce samedi

En face, le PSG poursuit son parcours sans faute en championnat. Toujours invaincu, le leader parisien compte 43 points et devance son dauphin marseillais de sept unités. L’équipe de Luis Enrique reste sur une série de trois victoires consécutives, portée notamment par un Ousmane Dembélé en grande forme. L’international français, auteur d’un doublé lors de la dernière journée face à Saint-Étienne (2-1), affiche des statistiques impressionnantes avec 10 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIn Sports 1, accessible sur tous les supports (télévision, ordinateur, tablette et smartphone).