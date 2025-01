Le Real Madrid et le Barça essuient un refus judiciaire pour « El Clasico »

La Liga a remporté une grosse bataille dans le différent qui l’oppose au Real Madrid et au FC Barcelone, mais tout n’est pas encore totalement terminé.

La justice espagnole a tranché en faveur de la Liga dans le conflit qui l’opposait au Real Madrid et au FC Barcelone concernant l’exploitation commerciale de la marque « El Clásico ». L’Audience Provinciale de Madrid a rejeté la demande d’enregistrement de la marque par les deux clubs, estimant qu’elle présentait « une similarité élevée d’un point de vue dénominatif, phonétique et conceptuel » avec la marque « ELCLÁSICO », exploitée depuis des années par la Liga.

Cette décision intervient après un long parcours judiciaire. En mai 2023, l’Office Espagnol des Brevets et Marques (OEPM) avait initialement refusé la demande des deux clubs, avant de leur accorder la concession suite à un recours. la Liga avait alors fait appel de cette décision, aboutissant à cette victoire judiciaire.

Les deux clubs ont encore possibilité d’interjeter appel

Le Real Madrid et le Barça souhaitaient utiliser cette marque dans trois catégories : les produits numériques et jeux vidéo, le merchandising et l’habillement sportif, ainsi que l’organisation de matchs amicaux. Pour appuyer sa position, la Liga a présenté une étude démontrant que 67% des Espagnols associent cette dénomination à la ligue, un chiffre atteignant 80% chez les amateurs de football.

Cette décision jurisprudentielle pourrait avoir des répercussions internationales, notamment en Arabie Saoudite, où un conflit similaire a déjà tourné en faveur de la Liga au printemps 2024. Les deux clubs conservent toutefois la possibilité de faire appel de cette décision.