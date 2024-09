Le PSG s’associe à Penninghen pour la Ligue des champions

Le PSG muscle sa comm’ en marge de la Ligue des champions.

Une Ligue des champions haute en couleurs pour le PSG, qui débute ce mercredi soir sa campagne 2024-2025 par un match face à Gérone. Et par une collaboration nouvelle nouée avec Penninghen, une école internationale d’architecture intérieure, de communication et de direction artistique. Le but des deux marques : créer conjointement les affiches des matchs au calendrier du club, en C1.

Un partenariat pour créer les affiches de matchs de la Ligue des champions du PSG

« Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain n’a eu de cesse de créer des liens avec les univers de la mode, la musique, l’art… Aujourd’hui nous sommes très heureux d’avoir pu concrétiser un beau projet avec des étudiantes et étudiants de l’école internationale Penninghen sur la première phase de cette nouvelle Ligue des Champions. Cette initiative incarne notre engagement à allier sport et art, tout en mettant en avant le talent créatif de cette génération si prometteuse. Ensemble, nous célébrons l’esprit d’innovation et de passion qui caractérise le Paris Saint-Germain », détaille le directeur de la marque PSG, Fabien Allègre.

Le partenariat implique 26 étudiants de 3e et 4e année de Penninghen qui ont conçu un portfolio de 8 affiches représentant les matchs de la phase de groupes de la Ligue des Champion (Gérone, Arsenal, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayern Munich, RB Salzbourg, Manchester City, et VfB Stuttgart). Le Paris Saint-Germain propose régulièrement à ses suiveurs des affiches liées aux matchs qu’il dispute. Ces dernières années, un total de 68 ont été produites.