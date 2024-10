Le PSG recrute un partenaire de l’identité numérique et va ouvrir un studio d’innovation

Le PSG s’est associé à Matchain jusqu’en 2027.

Le Paris Saint-Germain évolue dans sa transformation numérique en s’associant avec Matchain, une entreprise spécialisée dans la blockchain et l’identité décentralisée, pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2027.

Ce partenariat stratégique va permettre au club de la capitale de développer de nouvelles expériences pour ses supporters à travers la création d’un Studio d’innovation commun. L’objectif est d’explorer les possibilités offertes par le Web3 pour renforcer l’engagement des fans tout en garantissant la sécurité de leurs données personnelles.

Un partenaire Web3 pour le PSG

« Grâce au Studio d’Innovation Commun, nous allons apporter des expériences Web3 à la communauté du football, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l’engagement des fans et l’autonomisation des données », explique le PDG de Matchain, Petrix Barbosa. « Ce partenariat reflète la vision du PSG de rester un leader dans la transformation numérique dans le sport », ajoute la directrice du partenariat global au PSG, Nicola Ibbetson.

Matchain, désormais Partenaire Exclusif de l’Identité Numérique du club, intégrera ses solutions d’identité décentralisée (DID) aux plateformes du PSG. Cette technologie permettra aux supporters de bénéficier d’interactions personnalisées et sécurisées avec leur club. En contrepartie, l’entreprise bénéficiera de la puissance marketing du PSG à travers différents canaux : affichage au stade, contenus exclusifs et visibilité sur les réseaux sociaux du club.