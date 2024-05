PSG: Le PSG reçoit plus de 20M€ de l’UEFA

Un nouveau versement reçu par le PSG de l’UEFA pour sa saison de Ligue des champions.

La Ligue des champions est encore douloureuse dans le souvenir, mais financièrement l’opération a été plutôt bonne pour le Paris Saint-Germain qui vient de récolter ce vendredi les derniers bénéfices en argent de ses résultats obtenus sur le rectangle vert. Comme l’a appris Sportune, l’UEFA a en effet versée à quelques-uns des derniers représentants européens, le solde de leur compte pour la saison 2023-2024.

Le PSG reçoit la prime de quart et de demi de Ligue des champions

Le solde de tout compte ou presque car il va reste la deuxième moitié de la part des droits de l’audiovisuel prévue un peu plus tard. Hier vendredi on été virés aux clubs les primes à la performance pour leurs qualifications d’abord aux quarts de finale et ensuite à la demi. Les premiers, disputés et gagnés contre le FC Barcelone, rapporte 10,6 millions d’euros, les autres, perdus face au Borussia Dortmund, 12,5 millions d’euros.

Une saison de C1 qui rapporte plus de 100 millions d’euros au club parisien

Ainsi le Paris SG a-t-il perçu ce vendredi 17 mai 23,1 millions d’euros qui complètent le reste des bonus déjà encaissés plus tôt dans cette saison européenne. Au total, selon nos calculs à Sportune, cette campagne de Ligue des champions dépasse les 100 millions d’euros de bénéfices pour le club de la capitale à l’addition de toutes les recettes prévues par l’UEFA.