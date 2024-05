Le PSG lève 2,7 M€ de son gala de charité au bénéfice des enfants nécessiteux

Natalia Vodianova et Nasser Al-Khelaïfi en organisateur de la soirée de charité associée au PSG.

Le Paris Saint-Germain a tenu ce jeudi son gala de charité Paris for Good à l’issue duquel il a levé 2,7 millions d’euros qui visent à soutenir des programmes essentiels au profit de PSG for Communities et de Naked Heart France. Se sont réunies des personnalités du monde de la mode, du cinéma, de l’art et du football, toutes mobilisées pour une cause noble.

Une soirée de gala Place Vendôme soutenue par le PSG

Natalia Vodianova, fondatrice de Naked Heart France, et Nasser Al-Khelaïfi, président et PDG du Paris Saint-Germain, ont co-animé la soirée en présence de joueurs du PSG comme Marquinhos, Presnel Kimpembe et Ousmane Dembélé. L’humoriste Tina Friml et le chanteur-compositeur Tom Odell ont assuré le divertissement des invités tout au long de la soirée.

Une vente aux enchères a permis de lever des fonds

Une vente aux enchères menée par Artcurial a également eu lieu, proposant des lots exclusifs tels qu’un maillot dédicacé par Kylian Mbappé, une séance photo avec les célèbres photographes Luigi et Iango, et des pièces de joaillerie luxueuses de la collection Messika Glam’Azone. Les fonds récoltés permettront à PSG for Communities d’inaugurer sa troisième école Rouge & Bleu à l’hôpital Necker-Enfants Malades de Paris. Cette école offrira aux enfants hospitalisés un accès à des activités éducatives et sportives, favorisant un environnement de soutien durant leur séjour.

Naked Heart France utilisera également les fonds pour introduire en France le programme de formation des compétences pour les aidants, développé par l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce programme vise à assister les familles d’enfants autistes, en leur offrant un soutien et des ressources essentiels pour améliorer leurs capacités de prise en charge et le bien-être général des enfants concernés et de leurs familles.