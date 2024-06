Le PSG et 3.Paradis dévoilent un maillot en série limitée pour le 12e titre en Ligue 1

La troisième collaboration du PSG et de 3.Paradis célèbre le 12e titre de champion de France du club.

Le Paris Saint-Germain et la marque de mode 3.Paradis ont dévoilé leur troisième collaboration : un maillot en édition limitée célébrant le 12e titre de champion de France du club parisien. Cette pièce produite à 860 exemplaires, fusionne l’univers du football et de la mode tout en véhiculant des valeurs d’unité, de paix et d’inclusion.

Un maillot fourth du PSG customisé par 3.Paradis

Le design de ce maillot spécial repose sur la base du fourth de de la saison 2023-2024, personnalisé par-dessus. L’imprimé éléphant caractéristique est rehaussé de 12 mains de couleurs différentes, représentant les 12 titres du club et symbolisant la diversité. Une colombe blanche, emblème de 3.Paradis, a été ajoutée près de l’écusson du PSG pour renforcer le message de paix.

« Étant supporter du club depuis mon plus jeune âge, travailler avec le Paris Saint-Germain pour célébrer notre 12ème titre de Ligue 1 est un immense honneur et privilège. Nous partageons des valeurs et une histoire commune et je suis fier de continuer à collaborer avec le club de mon cœur et de ma ville natale. Ici c’est Paris, Ici c’est Paradis », s’enthousiasme le fondateur de 3.Paradis, Emeric Tchatchoua.

Dévoilé à la Fashion Week par Adriana Karembeu

« Depuis plus de trois ans, notre collaboration avec Emeric et la marque 3.Paradis est portée par une vision commune d’une mosaïque de cultures, avec une capacité toujours plus fine à capter l’air du temps. Cette fusion entre le monde du football et de la mode reflète parfaitement l’identité du Paris Saint-Germain », poursuit le responsable de la marque au PSG, Fabien Allègre.

Présenté en avant-première lors de la Fashion Week de Paris le 21 juin, le maillot a été porté par la mannequin Adriana Karembeu.