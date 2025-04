PSG. Le PSG champion du monde des matchs à guichets fermés

Le Parc des Princes est un lieu très prisé les soirs où le PSG s’y produit.

C’est un chiffre record qui révèle plusieurs choses. Que d’abord l’intérêt pour le Paris Saint-Germain et ses joueurs, quand ils se produisent au Parc des Princes, ne se dément pas. Et qu’en même temps, il est aussi signe que le club est à l’étroit dans son stade, alors que la question de déménager se pose de plus en plus fréquemment.

Le 161e match à guichets fermés du PSG contre Aston Villa

Ce mercredi face à Aston Villa, le PSG va signer son 161e match consécutif à guichets fermés, selon une indiscrétion du club révélée dans le cadre d’un échange avec des médias de l’économie du sport. Dans le monde du seul football, c’est un record international. Il faut remonter à la saison 2017 que celle des transferts de Neymar et Mbappé au club, pour le premier de la série. A la toute première journée de la saison 2017-2018, un match du PSG face au promu Amiens en Ligue 1.

Presque trois fois plus que le RC Lens en Ligue 1

Toutes les rencontres disputées depuis ont été « sold out », exception faite évidemment de la période sous contrainte, au coeur de la Covid. Même le Borussia Dortmund, référence allemande en la matière n’en compte pas autant. En France, après le Paris SG se dresse le RC Lens qui a joué le week-end dernier son 64e match consécutif à guichets fermés.