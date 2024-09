Le premier doublé de Mbappé au Real Madrid

Santiago Bernabeu, le nouveau terrain de jeu de Kylian Mbappé.

Après un Euro un peu compliqué, les supporters étaient curieux de la performance de Kylian Mbappé suite à son départ du PSG. En effet, après des années de spéculations, le prodige français a enfin enfilé son maillot blanc. Le jeune joueur a enfin débloqué son compteur en Liga en permettant au Real une victoire précieuse contre le Real Betis grâce à un magnifique doublé en seconde période.

Un début tout en douceur

Le match en question a vu Mbappé marquer ses premiers buts en championnat espagnol après un début de saison peu efficace. Le français, arrivé cet été depuis le PSG avait jusque-là manqué 24 premières tentatives de but en Liga. C’est un chiffre très surprenant quand on sait ce qu’il est capable de faire.

Après avoir marqué dès ses débuts pour le club madrilène lors de la Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta, Mbappé a dû patienter avant de trouver le chemin des filets en Liga. Le joueur de 25 ans a finalement ouvert son compteur lors de la 67e minute du match contre le Betis. Servi par une talonnade intelligente de Federico Valverde, Mbappé s’est frayé un chemin entre les défenseurs avant de glisser le ballon dans le but, ne laissant aucune chance au gardien Rui Silva.

Neuf minutes plus tard, il a doublé la mise sur penalty, prenant Rui Silva à contre-pied après une faute sur Vinícius Júnior. Ce but, son deuxième de la soirée, est venu confirmer la montée en puissance de Mbappé sous le maillot madrilène.

Une attente tout de même frustrante

Malgré son impressionnant palmarès et sa réputation de buteur prolifique, Mbappé avait peiné à concrétiser ses occasions lors de ses premiers matchs en Liga. Cette période de doute a pris fin avec ce doublé, qui pourrait bien marquer le véritable lancement de sa saison en Espagne.

Avant ce match, Mbappé avait tenté 24 tirs sans succès en Liga, plus que n’importe quel autre joueur dans les cinq grands championnats européens à ce stade de la saison. Ce chiffre souligne à quel point il était déterminé à marquer, malgré des prestations encourageantes mais infructueuses. Pour Mbappé, ce doublé marque le début d’une nouvelle aventure pleine de promesses avec le Real Madrid. Alors que les attentes sont élevées, il a déjà montré qu’il est prêt à relever le défi et à écrire un nouveau chapitre glorieux de sa carrière.

Un avenir prometteur au Real Madrid

Avec dc doublé, Mbappé revient aux attentes des supporters. Ayant fait un début de carrière dans une seule équipe, la pression semblait être trop à gérer pour le jeune français. Ici, il a enfin démontré qu’il était prêt à endosser le rôle de leader offensif pour le Real. Tandis que la saison progresse, les supporters espèrent que ces deux buts ne sont que le début de ce que Mbappé peut apporter. Pour Mbappé, ces deux buts l’ont replacé au sommet et marquent le début d’une nouvelle aventure dans l’un des plus grands clubs du monde. Avec des attentes aussi élevées, espérons qu’il puisse continuer sur cette lancée et satisfaire les supporters et son équipe.

En parallèle à ses exploits sur le terrain, il est intéressant de noter que, tout comme Mbappé a dû s’adapter et évoluer, les débutants dans d’autres domaines peuvent aussi trouver leur chemin en commençant par les bases. Par exemple, dans l’univers des jeux de casino en ligne, les débutants peuvent commencer par des jeux simples et accessibles comme les machines à sous. Ces jeux ne nécessitent aucune expérience préalable et offrent une approche ludique et intuitive. Les machines à sous, comme Sweet Bonanza de Pragmatic Play, sont particulièrement populaires. Simples à jouer, elles permettent aux nouveaux joueurs de se familiariser avec les mécanismes du jeu tout en ayant la possibilité de réaliser des gains intéressants.