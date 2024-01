Le hippisme a désormais son fantasy game et Tony Parker pour actionnaire

Jockiz peut compter sur Tony Parker pour faire sa place dans le monde des jeux fantasy sports.

Les courses hippiques attirent plusieurs millions de passionnés en France. Pour séduire un nouveau public, Jockiz est un nouveau jeux de fantasy sports, basé sur les données en temps réel des courses, qui ambitionne de bousculer l’univers des courses hippiques. Jockiz est un jeu qui permet aux joueurs de composer des équipes de jockeys et drivers pour participer à des compétitions quotidiennes.

Jockiz est un jeu hippique à la frontière de Sorare et MPG dans le football

Le but est de gagner des récompenses exceptionnelles, telles que de nouvelles cartes numériques ou des expériences immersives sur les hippodromes. Le jeu est basé sur les résultats réels des courses, ce qui permet aux joueurs de vibrer au quotidien pour chacune des courses premium du calendrier hippique. Jockiz a obtenu les licences officielles de France Galop et de la Société du Trotteur Français, les deux sociétés organisatrices des courses hippiques en France.

Tony Parker est l’un des actionnaires et cofondateurs du projet

Jockiz a également signé des partenariats exclusifs avec l’Association Des Jockeys de Galop (ADJ) et le Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys au Trot (SEDJ). Parmi les actionnaires de la franchise il y a un certain Tony Parker qui explique : « Lors du lancement d’Infinity Nine Horses, nous avions comme objectif d’accompagner la filière d’une manière différente et innovante. Nous avons été la première écurie à mettre en avant l’Association des Jockeys sur notre casaque lors de la victoire de Gérald Mosse et Mangoustine dans l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches. En tant qu’ancien sportif, valoriser le travail et la performance des jockeys a une signification très importante à mes yeux. Jockiz vient répondre à ces 2 enjeux : innovation et mise en avant des jockeys.”

Laurent Bruneteau, journaliste hippique est un autre des cofondateurs, ils sont soutenus par la startup Studio Web3 et IA en Europe, PyratzLabs. Jockiz veut attirer de nouveaux publics afin d’apporter une autre dynamique au secteur hippique. Ce projet vise à créer un cercle vertueux qui valorise à la fois les jockeys et drivers et génère de nouveaux revenus pour l’ensemble de la filière. Jockiz se positionne comme un projet d’avenir des courses hippiques.