Le FC Versailles et Kappa révèlent le maillot third inspiré du château

Inspiré du château, ses grilles et ses tapisseries, le FC Versailles dévoile son nouveau maillot third.

Le FC Versailles et son équipementier Kappa viennent de lever le voile sur le maillot third pour la saison 2024-2025. Cette nouvelle tunique s’inscrit dans une continuité esthétique inspirée du patrimoine du Château de Versailles.

Rouge antique et or s’entremêlent, tandis qu’un écusson « Soleil » est un clin d’œil direct à Louis XIV, le Roi Soleil Les motifs sont calqués sur les grilles dorées du palais et les détails des tapisseries.

Le maillot third fera ses débuts officiels dès demain vendredi soir, lors du match contre l’US Boulogne, dans le cadre de la 14e journée du championnat National 1.