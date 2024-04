Le détail de ce que la Ligue Europa va rapporter à l’OM

L’OM verra les demi-finales de la Ligue Europa 2023-2024 après avoir écarté le Benfica.

Au bout du bout du bout du suspense. Là où le Losc a échoué un peu plus tôt ce jeudi, aux tirs au but en Ligue Europa Conférence, l’OM s’est illustré. Vainqueur 1-0 puis 4-2 aux tirs au but, Marseille se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa 2023-2024, avec une double opposition à jouer contre les Italiens de l’Atalanta Bergame, tombeurs de Liverpool. Ce succès vaut aux joueurs de Jean-Louis Gasset leur place dans le dernier carré ainsi qu’une prime de 2,8 millions d’euros. En plus du reste gagné jusqu’ici. On détaille…

Comme le prévoit l’UEFA dans sa grille de répartition, et ce pour la dernière saison avant changement de formule pour les trois coupes européennes, chaque club est rémunéré en fonction de quatre segments distincts : la prime de participation commune aux trente-deux équipes qualifiées, le classement au coefficient sur dix saisons européennes révolues, le montant fixe correspondant aux primes de la phase de groupes plus celle des étapes successives en éliminatoires et enfin la part de marché qui est celle des droits TV.

Une demi-finale qui rapporte 2,8 millions d’euros en plus

A propos des montants fixes, l’Olympique de Marseille a, en phase de groupes, gagné trois matchs à 630 000 euros par victoire et concédé deux nuls (210 000 euros chacun), sa deuxième place a rajouté 550 000 euros de plus et encore 500 000 avec la qualification aux barrages. Puis 1,2 millions le huitième de finale, 1,8 million le quart et 2,8 millions d’euros la demi-finale. Prenant tout cela en considération, l’OM cumule selon nos calculs à Sportune, 18,59 millions d’euros de sa campagne 2023-2024 de la Ligue Europa. Et ça n’est pas fini.

Les primes gagnées par l’OM en Ligue Europa

Prime de participation = 3,63 M€

Classement au coefficient = 3,3 M€

Montant fixe = 9,16 M€

Part de marché = 2,5 M€

Total = 18,59 M€