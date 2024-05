Le détail de ce que cette Ligue Europa va rapporter à l’OM

Fin de parcours pour l’OM en Ligue Europa.

Semaine décidément bien triste pour les équipes françaises encore rescapées en coupes européennes. Car après la défaite et l’élimination du PSG contre le Borussia Dortmund, en Ligue des champions, l’OM est tombé ce jeudi soir sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, aux portes de la finale de la Ligue Europe. Défaite lourde (3-0), des Marseillais en Italie.

L’OM quitte la Ligue Europa avec 18,6 M€ de primes UEFA

D’après nos calculs à Sportune, cette campagne de C3 va rapporter à l’Olympique de de Marseille 18,6 millions d’euros à l’addition de tous les postes de recettes prévus par l’UEFA dans sa grille de répartition. A savoir, d’abord la prime de participation commune aux 32 équipes qui rapporte 3,63 millions d’euros. Ensuite le classement au coefficient calculé sur les 10 saisons européennes révolues, à l’OM, il vaut selon nos observations, 3,3 millions d’euros.

Une défaite en demi-finale qui prive Marseille d’un plus gros bonus

S’ajoutent à cela les montants fixes qui sont les bonus aux résultats obtenus en phase de groupes (630 000 euros la victoire et 210 000 euros le nul), puis dans les tours éliminatoires jusqu’à la demi-finale. Au total, cela représente 9,16 millions d’euros. Enfin la part de l’audiovisuel qui, selon nos estimations équivaut à 2,5 millions d’euros au bénéfice du club phocéen.

C’était 4,6 M€ la finale et 4 M€ de plus pour le vainqueur

Si l’Olympique de Marseille s’était qualifié pour la finale à Dublin, il aurait empoché 4,6 millions d’euros supplémentaires et encore 4 millions de plus qui iront au vainqueur de cette édition. Ces presque 19 millions d’euros payés par l’UEFA à l’OM ne sont que la partie immergée de l’iceberg financier, car le club a aussi tiré des bénéfices de la billetterie les soirs de matchs européens au Vélodrome et en merchandising avec la vente de maillots, d’écharpes et autres produits dérivés.

Le détail de ce que cette Ligue Europa doit rapporter à l’OM

Prime de participation = 3,63 M€

Classement au coefficient = 3,3 M€

Montant fixe = 9,16 M€

Part de marché = 2,5 M€

Total = 18,59 M€