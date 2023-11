Le coq sportif signe avec Herbelin, l’union fait la montre

Le Coq Sportif étend sa gamme aux montres en partenariat avec Herbelin. – @Sportune

Deux marques profondément françaises et qui le revendiquent s’associent. A l’initiative du Coq sportif, désireux de s’étendre sur le marché, dans son univers du sport, Herbelin a créé les toutes premières montres, frappées du coq du logo de l’équipementier aubois. D’une « rencontre d’hommes », dixit Mathieu Herbelin, le directeur de création de la maison horlogère, est née une collection de plusieurs modèles.

Le Coq Sportif investit l’horlogerie en partenariat avec Herbelin

Toutes ont en commun d’être étanches jusqu’à 100 mètres et de porter un discret liseré tricolore, au niveau du remontoir. La version Coq d’or, de noir et de doré, est 100% made in France, fabriquée dans les ateliers de Herbelin, à Charquemont dans le Doubs. C’est la version premium, avec son cadran en acier PVD or jaune, ses trois aiguilles et son bracelet qui mixe le tissu au cuir. Autrement, le modèle chronographe s’adresse aux plus sportifs pour un modèle plus technique et lifestyle, dans ses couleurs de bleu, de blanc et de rouge, et quatre chiffres apparents en « oversize ». Ces modèles sont vendus à respectivement 149 euros et 179 euros, à retrouver dans toutes les boutiques du Coq et celles du partenaire Herbelin.

Une version spéciale Jeux Olympiques pour habiller les Bleus de France

Pour répondre au cahier des charges précis du Coq Sportif, Mathieu Herbelin s’est rendu dans l’Aube, en visite des ateliers de la marque. Pour apprécier et s’imprégner du processus de création, entre les ateliers de tricotage et l’usine France Teinture et rendre dans la production des montres, tout l’ADN de la marque de Romilly-sur-Seine. Selon un indiscret pour Sportune, la première série des montres signées Le Coq Sportif appelle une surprise à venir dans le courant du printemps : une version dédiée aux Jeux Olympiques de Paris que les athlètes tricolores porteront puisque l’équipementier est celui l’officiel des Bleus sur cette Olympiade.