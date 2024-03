Le bus du Real Madrid change de peau et de couleur [Video]

Le bus du Real Madrid s’est refait une beauté.

Le Real Madrid a surpris ses fans en dévoilant un nouvel habillage à l’autobus qui transporte les joueurs de l’équipe première. Le célèbre véhicule d’ordinaire du blanc immaculé associé au club, arborant fièrement l’écusson du club, a troqué sa couleur traditionnelle pour une teinte bleu/violet des plus originales.

Du blanc au mauve le bus du Real Madrid

Les premières images de cette nouvelle version montre un bus totalement relooké. Le contraste est saisissant : le bleu/violet domine désormais, avec les lettres et logos en blanc. La nouvelle publicité d’Adidas (Y-3), en collaboration avec le célèbre designer Yohji Yamamoto, est également présente sur le flanc du véhicule.

Un outil de communication du club

Ce changement de look audacieux symbolise l’ambition du Real Madrid de se démarquer et de rester à la pointe, tant sur le terrain qu’en dehors. Le nouveau bus du Real Madrid est plus qu’un simple moyen de transport. Il sert la communication du club et sa volonté d’appuyer sur les valeurs d’innovation, d’audace et de dépassement.