Le Borussia Dortmund revendique un chiffre d’affaires record en 2024

Le Borussia Dortmund et son public fidèle ont dépassé le seuil du demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Notamment stimulé par la Ligue des champions et la finale disputée (et perdue face au Real Madrid), le club allemand Borussia Dortmund a annoncé des résultats financiers records pour l’exercice 2023-2024 qu’il vient d’achever. Lors d’une conférence de presse, le PDG Hans-Joachim Watzke et le directeur financier Thomas Treß ont présenté des chiffres remarquables.

Un chiffre d’affaires à plus de 500 M€ pour le Borussia Dortmund

Le chiffre d’affaires, hors transferts, a atteint 509,1 millions d’euros, en hausse significative par rapport aux 418,2 millions de l’année précédente. Cette performance dépasse l’objectif fixé par le club avant la pandémie de COVID-19, qui visait les 500 millions à moyen terme.

44,3 M€ net de bénéfices au 30 juin 2024

Le bénéfice net après impôts s’est élevé à 44,3 millions d’euros, soit une augmentation de 34,8 millions par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit du deuxième bénéfice le plus élevé de l’histoire du club. Ces résultats exceptionnels s’expliquent donc pour large partie par le parcours du club en Ligue des Champions, atteignant la finale à Londres, ainsi que par des transferts lucratifs, dont celui de Jude Bellingham au Real Madrid.

En incluant les revenus des transferts, le chiffre d’affaires total grimpe à 639 millions d’euros. Malgré ces chiffres positifs, le club note une augmentation significative de sa masse salariale, en hausse de 32,3 millions d’euros.