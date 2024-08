Jonathan David ne devrait pas rester lillois cette saison, sans quoi il partira libre au 30 juin prochain.

Pas sûr qu’ils soient encore tous dans leurs clubs respectifs, au terme de ce marché des transferts de l’été, sur la fin du mois d’août. C’est que ces onze joueurs qui forment le collectif ci-dessous ont en commun d’arriver au bout de leur contrat à l’issue de cet exercice sportif 2024-2025.

Des joueurs libres en juin prochain qui pourraient partir dès cet été

Comprendre que pour leurs employeurs c’est l’une des dernières fenêtres pour les céder en contrepartie d’une indemnité sur le transfert, sachant qu’ils vaudront encore moins dans six mois, au mercato de l’hiver. Il y a dans cette équipe que nous avons compilé à Sportune, une majorité de Lyonnais (au nombre de trois que sont Lopes, Cherki et Lacazette), deux joueurs du Losc (Jonathan David et Gomes), autant de l’OM (Mbemba et Veretout) et de l’AS Monaco (Fofana et Maripàn), plu un de l’OGCN (Lotomba) et un autre du PSG (Bernat).

Jonathan David est le plus bankable de ce collectif

Selon les valorisations estimées par Transfermarkt, ce 11 des joueurs de Ligue 1 libres à la fin de cette saison 2024-2025 avoisine les 200 millions d’euros en valeur marchande cumulée, sachant que l’attaquant canadien du Losc, Jonathan David en vaut le quart à lui seul.

Le 11 des joueurs de Ligue 1 libres à la fin de cette saison 2024-2025