UFC: L’agence de Booba recrute Morgan Charrière

Pour son combat à l’UFC ce week-end, Morgan Charrière aura un supporter de poids : le rappeur Booba.

Avant son combat face à Jose Mariscal à l’UFC, ce week-end à Las Vegas, Morgan Charrière rejoint Starting Blok, l’agence de talent notamment créée par le rappeur Booba. L’agence Starting Blok, spécialisée dans la représentation d’artistes de la culture urbaine recrute l’une des figures montantes du Mixed Martial Arts (MMA) en France.

Morgan Charrière signe avec l’agence Starting Block

« Morgan incarne tout ce que Starting Blok souhaite représenter : audace, intégrité et un désir incessant d’impacter positivement la société », détaille Claire Dabrowski dirigeante et actionnaire de Starting Block. « Cette collaboration est une étape naturelle vers notre objectif de proposer une alternative à la prise de parole des marques, institutions, medias auprès d’un public de plus en plus exigeant ».

Avec Booba pour actionnaire, l’agence poursuit son développement

L’arrivée de Morgan Charrière marque une nouvelle étape dans le développement de la jeunesse agence Starting Blok. Laquelle a révélé au mois de janvier les huit premiers talents sous sa coupe, parmi lesquels Dany Dann qui visera une médaille aux Jeux de Paris 2024 en breakdance, ou le jeune basketteur Diamant Blazi.