L’agence de Booba recrute ses 1ers talents dont un athlète des JO 2024 et un espoir du basket

Le casting des huit premières recrues de l’agence Starting Blok.

L’agence de management de talents urbains Starting Blok, fondée par le rappeur Booba, en collaboration avec Anne Cibron et Claire Dabrowski, tient ses huit premiers talents qui viennent des univers des sports urbains, du stand up, du street art ou du body art.

Des athlètes et artistes du monde urbain recruté par l’agence

Parmi eux, Dany Dann, champion d’Europe de breaking et un athlète de haut niveau qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et avec lui, son coach personnel Bboy Chakal, danseur de breakdance. D’autres athlètes les accompagnent, comme PJ Martini, freestyler BMX ou Diamant Blazi, jeune basketteur prometteur, est un talent brut qui rêve de conquérir la NBA.

« Ce sont des artistes exceptionnels, des personnalités denses, qui incarnent les valeurs que nous défendons. Nous croyons fermement qu’ils contribueront à faire rayonner les arts urbains en France, par leur authenticité et leur créativité. Ces artistes sont populaires car ils partagent avec leurs publics des passions communes en s’ancrant dans le réel. Les marques, institutions et médias pourront nouer des partenariats avec nos talents afin de créer des conversations authentiques, notamment sur les réseaux sociaux, en adéquation avec les attentes empreintes d’exigence d’un public jeune adulte », détaille Claire Dabrowski, directrice générale et associée de l’agence Starting Blok.

Avec Booba dans les fondateurs, l’agence a été créée en 2023

Le casting complet de cette première promotion intègre aussi la tatoueuse Poly Tattoo, l’humoriste Melissa Izquierdo, Berthet One, graffeur et bédéiste et le stand-uppeur Vincent Scalera. Lancée en novembre 2023, Starting Blok se positionne comme une agence de management de talents urbains favorisant l’influence responsable.