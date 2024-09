L’AEK Athènes voudrait faire de Martial le joueur le mieux payé de son histoire

La Grèce en occasion de rebondir pour Anthony Martial.

À 28 ans, Anthony Martial se trouve à un tournant de sa carrière. Libéré par Manchester United cet été après huit saisons mitigées, le joueur formé à l’AS Monaco est toujours sans club. Il ne devrait plus le rester longtemps, car des clubs s’intéressent à lui. En France, il serait notamment question du Losc en Ligue 1. Mais c’est de Grèce que lui viendrait l’une des meilleures offres, tout du moins au ratio financier et compétitivité sportive, selon une information relayée par The Sun.

L’AEK Athènes fait tapie sur Anthony Martial

L’AEK Athènes, le club champion de Grèce en titre, verrait en effet en Martial une opportunité de renforcer son attaque avec un joueur d’expérience internationale. Le club de la capitale hellénique lui proposerait de fait un contrat supérieur à celui d’Erik Lamela, actuellement le plus gros salaire de l’équipe à près de 2,5 millions d’euros annuels. L’international français deviendrait alors le joueur le mieux payé en plus de 100 ans d’histoire de l’AEK.

Malgré un talent indéniable, illustré par son titre de Golden Boy en 2015, Martial n’a pas totalement confirmé les espoirs placés en lui lors de son transfert record à United pour 60 millions d’euros. Cette offre représente pour lui une chance de rebondir dans un championnat compétitif et de retrouver du temps de jeu, lui qui n’a été titularisé que 17 fois en Premier League lors des trois dernières saisons.

