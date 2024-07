La Ligue féminine de handball réagit à la liquidation judiciaire des Neptunes de Nantes

Les Netpunes de Nantes placées en liquidation judiciaire, la LFH s’inquiète.

Un coup de tonnerre a secoué le handball féminin français avec l’annonce inattendue de la liquidation judiciaire des Neptunes de Nantes. Cette décision, qui intervient à quelques semaines seulement de la reprise du championnat, a pris de court la Ligue Féminine de Handball (LFH) et la Fédération Française de Handball (FFHandball).

La situation des Neptunes de Nantes inquiètent les instance gouvernantes du hand

L’incompréhension règne au sein des instances dirigeantes, d’autant plus que le groupe Réalités, actionnaire majoritaire, avait récemment confirmé son engagement auprès du club jusqu’en 2025. La LFH et la FFHandball n’ont pas caché leur déception face à cette communication tardive, soulignant les risques qu’elle fait peser sur le sport féminin.

Face à cette situation d’urgence, les deux organisations ont rapidement pris les devants. « La LFH et la FFHandball ont pris contact rapidement avec les collectivités et l’association des Neptunes pour répondre à l’urgence de la situation et trouver une solution pour la poursuite du handball professionnel féminin sur le territoire nantais. Dans les prochains jours, la LFH et la FFHandball seront aux côtés de l’association Les Neptunes pour l’accompagner, sécuriser l’effectif professionnel et stabiliser le projet du club, en lien avec les acteurs locaux publics et privés », indique la Ligue dans un communniqué.

« Elles se sont mises en contact avec les collectivités locales et l’association des Neptunes dans le but de trouver une solution permettant la continuité du handball professionnel féminin à Nantes », conclut la LFH qui espère toujours un plus heureux dénouement.