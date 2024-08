Kevin Durant: Ça vaut combien 2% du capital du PSG ?

Kevin Durant est officiellement un nouvel actionnaire du PSG.

Le PSG a officialisé l’information, il compte désormais dans son actionnariat une légende du basket en la personne de l’Américain, Kevin Durant. Ce dernier est entré au capital du club champion de France de football par l’entremise de son groupe de presse, Boardroom Sports Holdings LLC via Arctos Partners, devenu en décembre dernier un investisseur minoritaire du Paris Saint-Germain.

Kevin Durant aurait acquis 2% du capital du PSG via Boadroom

Cela n’a pas été confirmé, mais il se dit que la participation de KD serait de 2% du capital de Paris SG. C’est relativement pour être un acteur influent à la table des associés, mais c’est financièrement élevé, si l’on prend pour base de référence le deal noué avec Arctos Partners il y a quelques mois.

Le PSG valorisé à 4,25 milliards, 2% valent donc 85 M€

Le fonds d’investissement américain est en effet devenu un actionnaire minoritaire à hauteur de 12,5%. Il lui en alors coûté l’équivalent de 531 millions d’euros en partant du principe que le PSG est valorisé à 4,25 milliards d’euros. Cela suppose donc que 2% du capital à ce niveau de valorisation revient à investir l’équivalent de 85 millions d’euros pour Kevin Durant et son partenaire financier, Rich Kleiman. Et si ces parts sont liées à celles que possède Arctos Partners, alors l’investissement équivaut à 10,6 millions d’euros.

Une collaboration « qui couvre le contenu et la stratégie »

« Durant et le réseau de médias sportifs et de divertissement de Kleiman, Boardroom, travailleront avec le Paris Saint-Germain pour développer une collaboration à multiples facettes qui couvre le contenu et la stratégie », annonce les nouveaux investisseurs via un communiqué visant à éclaircir leur contribution. Kevin Durant basketteur multi-titré et entrepreneur confirmé est l’un des athlètes les mieux rémunérés de l’histoire du sport. A 36 ans, il n’en a pas encore fini avec les parquets de la NBA mais il a déjà bien géré la suite de sa carrière, autrement qu’avec la balle orange entre les mains.