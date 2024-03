Joshua – Ngannou: Ce que le combat va rapporter aux deux boxeurs

Anthony Joshua va profiter de son combat contre Francis Ngannou pour toucher un gros chèque.

C’est ce jeudi soir qu’Anthony Joshua et Francis Ngannou s’affrontent dans un combat de boxe qui promet d’être explosif. Au-delà du spectacle sportif, cet événement majeur attire également l’attention par les sommes astronomiques qu’il va générer pour les deux boxeurs.

Joshua devrait gagner le double que Francis Ngannou

Selon le Sport Business Journal, Francis Ngannou devrait gagner environ 18 millions d’euros pour ce combat. Une somme conséquente pour le Camerounais, qui n’a encore qu’un seul combat de boxe à son actif perdu mais largement disputé, au champion de la catégorie, Tyson Fury. De son côté, Anthony Joshua empochera le double, soit environ 36 millions d’euros. Un montant qui confirme son statut de superstar de la boxe.

Deux stars du sport de combat, l’un de la boxe, l’autre du MMA

Ces sommes mirobolantes ne sont pas uniquement dues à l’attractivité du combat en lui-même. Elles reflètent également la popularité des deux boxeurs. Joshua, champion olympique en 2012 et ancien champion du monde des poids lourds, est une véritable star en Angleterre et au-delà. Ngannou, quant à lui, s’est imposé comme l’un des combattants les plus redoutables de l’histoire du MMA et a su conquérir un large public.