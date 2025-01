José Mourinho lance sa marque de vin « The Special One » qu’il vend à prix d’or

José Mourinho diversifie ses activités commerciales.

L’ancien entraîneur de Chelsea et de la Roma se lance dans un nouveau défi entrepreneurial. José Mourinho vient d’annoncer le lancement de sa propre marque de vin, baptisée « The Special One », en référence à son célèbre surnom.

Ce vin, issu de la prestigieuse vallée du Douro au Portugal, reflète l’attachement du technicien lusitanien à ses racines. Une région viticole réputée que Mourinho a choisie personnellement pour produire ce nectar haut de gamme.

120 euros la bouteille du cru Mourinho

Commercialisé à 120 euros la bouteille, ce vin de luxe cible clairement une clientèle fortunée. Un positionnement premium que le « Special One » justifie par sa quête d’excellence et de qualité, valeurs qu’il a toujours défendues durant sa carrière d’entraîneur.

Cette reconversion dans le monde viticole marque un nouveau chapitre dans la carrière de José Mourinho, qui diversifie ainsi ses activités au-delà du football professionnel.