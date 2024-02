James Harden: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Adidas est l’un des partenaires au large portefeuille des sponsors associés à James Harden.

James Harden, l’arrière ou meneur des Philadelphia 76ers, n’est pas seulement un joueur de basket-ball exceptionnel. C’est aussi un homme d’affaires avisé qui a su diversifier ses revenus par le biais de nombreux partenariats de marque et d’investissements stratégiques.

Un contrat premium signé avec Adidas

Depuis le début de sa carrière, Harden a collaboré avec des géants de l’industrie comme Adidas, State Farm, Stance Socks et ZenWTR. En 2015, il a signé un contrat historique de 13 ans et 200 millions de dollars avec Adidas, devenant l’un des joueurs les mieux payés de la marque. Il s’est également associé à des plateformes innovantes comme Autograph.io, spécialisée dans les NFT, et GoPuff, leader de la livraison à domicile.

James Harden est aussi un homme d’affaires

Harden ne se limite pas aux partenariats traditionnels. Il investit également dans des entreprises prometteuses, à titre individuel ou via des fonds spéculatifs. Son portefeuille comprend des sociétés liées au sport comme Art of Sport, Therabody et Mitchell & Ness, mais aussi des domaines plus variés comme le luxe avec The Saks ou la technologie avec Workstream. Il a même participé au rachat du club de football de Houston, démontrant son intérêt pour d’autres disciplines sportives.

Boyarmor, peut-être sa meilleure inspiration

En 2014, Harden a fait un pari audacieux en investissant 60 millions de dollars dans Bodyarmor, une boisson énergétique alors naissante. L’acquisition de la marque par Coca-Cola en 2021 a rapporté à Harden plus de 4000% de bénéfices, illustrant sa clairvoyance en matière d’investissement. En 2022, Harden a franchi une nouvelle étape en lançant sa propre marque de vin, J-Harden. En partenariat avec Accolade Wines, il propose une gamme de vins à prix abordable, démocratisant l’accès à des produits de qualité.

Plus de 15 M€ gagnés hors parquets en 2023

Pour gérer ses investissements croissants, Harden a créé sa propre société, 13 Endeavors. Cette structure lui permet de contrôler sa stratégie et de diversifier son portefeuille à l’avenir. James Harden a su tirer profit de sa notoriété et de son sens des affaires pour bâtir un véritable empire économique. Selon les estimations de Sportico, James Harden a gagné 18 millions de dollars (16,7 M€) de ses partenariats hors des parquets de basket, en 2023.