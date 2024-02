Inter Miami: Un naming pour le stade de Lionel Messi

Le stade de l’Inter Miami prend le nom de Chase Stadium du nom du groupe bancaire JPMorgan Chase.

L’Inter Miami, le club de Lionel Messi, et JPMorgan Chase ont noué sur un partenariat inédit, dévoilant le nouveau nom du stade de l’Inter Miami : Chase Stadium. L’accord majeur, s’étendant sur plusieurs années, consacre JPMorgan Chase en tant que partenaire principal officiel de l’Inter Miami. Ce géant bancaire devient ainsi le premier à apposer son nom sur un stade de football professionnel.

Le stade de l’Inter Miami devient le Chase Stadium

« Nous sommes honorés de nous associer à la plus grande banque du pays, JPMorgan Chase. Chase Stadium sera le théâtre de nos rêves, en 2024 et au-delà », note Xavier Asensi, le directeur commercial de l’Inter Miami. « Nous croyons en la qualité des partenariats, et cette campagne avec Chase s’annonce passionnante. »

« L’Inter Miami est devenu l’une des marques les plus reconnaissables et innovantes »

De son côté Daniel Pinto, président et directeur des opérations de JPMorgan Chase, a souligné l’importance de ce partenariat dans le contexte régional. « Inter Miami est devenu l’une des marques les plus reconnaissables et innovantes dans le monde du sport. Ensemble, nos deux marques travailleront à inspirer et à élever notre communauté partagée. »

Chase marquera sa présence à travers le stade avec de l’affichage à l’intérieur et à l’extérieur, introduisant notamment le « J.P. Morgan Suite Level » et une « Entrée VIP ». Un ajout significatif à la visibilité de la marque sur des panneaux à LED clés et d’autres éléments de signalisation du stade.