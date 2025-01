Hubert Hurkacz signe avec Wilson

Hubert Hurkacz est un nouveau joueur du team Wilson.

Le tennisman polonais Hubert Hurkacz, 16e joueur mondial, rejoint la famille Wilson. L’équipementier américain annonce la signature d’un contrat avec le demi-finaliste de Wimbledon, qui utilisera désormais la raquette Blade v9 sur le circuit ATP.

Cette collaboration a pris corps sur le premier Grand Chelem de l’année en Australie que le Polonais a disputé jusqu’à sa faite contre l’Américain, Taylor Fritz. Wilson renforce ainsi son portfolio d’athlètes avec le meilleur joueur polonais de l’histoire en simple. Hurkacz, qui a atteint la 6e place mondiale comme meilleur classement et compte deux Masters 1000 à son palmarès, participera également au développement des futurs produits de la marque.

Wilson pour fournisseur raquettes, Adidas pour le textile

« Wilson est une marque emblématique du tennis », souligne le Polonais, séduit par les performances de la Blade v9 lors des phases de test. Pour Jason Collins, directeur général de Wilson Racquet Sports, l’arrivée d’Hurkacz s’inscrit dans la volonté de la marque « d’avoir un impact positif sur le tennis à tous les niveaux » en s’appuyant sur l’expertise des joueurs d’élite.

Ce partenariat ne concerne que le matériel, raquette et bagagerie et non le textile que Wilson produit également, mais Hubert Hurkacz reste ici fidèle à son équipementier Adidas.