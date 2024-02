Hakim Ziyech fait une énorme plus-value en vendant sa maison

Hakim Ziyech a revendu sa maison achetée en 2020, en réalisant au passage une belle plus-value.

Hakim Ziyech, l’attaquant de Galatasaray en prêt de Chelsea, a récemment cédé sa somptueuse maison à Vinkeveen aux Pays-Bas, réalisant ainsi une plus-value substantielle. La villa, acquise en mars 2020 alors qu’il évoluait encore pour l’Ajax, a été cédée pour la somme de 6,966 millions d’euros, selon une information du média néerlandais, AD.

Hakim Ziyech a vendu 3 M€ plus cher sa maison aux Pays-Bas

Originaire de Dronten, Ziyech avait initialement acquis cette spacieuse résidence du Baambrugse Zuwe en 2020, à l’époque où il portait encore les couleurs de l’Ajax, avant de rejoindre Chelsea plus tard la même année. Selon les informations de Quote, le footballeur avait déboursé « un peu moins de 3,9 millions d’euros » pour la propriété. Quatre ans plus tard, la villa a été vendue pour environ trois millions d’euros de plus que son prix d’achat initial.

La propriété est un véritable bijou architectural datant de 2009, avec ses 515 mètres carrés de surface habitable et son immense terrain de 3560 mètres carrés. Parmi les attraits notables, une piscine extérieure chauffée, un espace bien-être de 71 mètres carrés, et une jetée privée permettant à Ziyech de prendre son bateau à l’eau. Le courtier décrit le spa comme « un paradis pour le corps et l’esprit, » comprenant un coin salon, une salle de fitness, une baignoire ronde sur pied, une douche à l’italienne, des toilettes, un sauna, et un hammam.

Prêté par Chelsea au Galatasaray d’Istanbul avec option d’achat

La transaction immobilière s’inscrit dans le contexte d’une carrière mouvementée pour Ziyech, qui a été tou proche de rejoindre le PSG, la saison dernière. Suite à son prêt à Galatasaray, le club turc a la possibilité de le récupérer définitivement à l’été 2024 pour une somme modique, marquant ainsi une nouvelle étape dans le parcours professionnel du joueur marocain.