Haaland n°1, les 10 joueurs les plus chers absents de l’Euro 2024

Erling Haaland est le joueur le plus bankable parmi ceux qui ne seront pas à l’Euro en Allemagne.

L’Euro 2024 débute ce vendredi, eux ne sont pas du voyage en Allemagne. Les raisons qui les écartent du championnat d’Europe des nations sont diverses : il y a les joueurs dont les pays ne sont pas qualifiés, c’est notamment le cas des deux plus bankables de la liste que sont Erling Haaland et Martin Ødegaard pour la Norvège.

Deux joueurs français dans le top 10 des absents à l’Euro 2024

Il y a aussi les joueurs blessés tels que les trois joueurs du Barça : Gavi et Balde pour l’Espagne et Frenkie de Jong du côté des Pays Bas. C’est aussi le cas de l’attaquant français Christopher Nkunku, avec les blues de Chelsea. Enfin, ceux qui n’ont pas été sélectionnés comme l’autre joueurs français du top 10, Michael Olise ou l’attaquant anglais de Manchester United, Marcus Rashford. Jack Grealish en est un autre, mais il n’est pas dans le top 10 des plus fortes valorisations.

Un top 10 valorisé à 896,7 M€ et Erling Haaland en numéro 1

Les valorisations rapportées ci-dessous sont celles de Football Benchmark. Elles sont comprises entre les 63,5 millions d’euros du Suédois Viktor Gyökeres aux 186,6 millions d’euros d’Erling Haaland, pour un top 10 cumulé à 896,7 millions d’euros, soit près de 90 millions d’euros par joueur.

Les 10 joueurs les plus chers absents de l’Euro 2024

10. Viktor Gyökeres (Suède, Sporting Portugal) = 63,5 M€

9. Michael Olise (France, Crystal Palace) = 64,1 M€

8. Christopher Nkunku (France, Chelsea) = 64,2 M€

7. Alejandro Balde (Espagne, FC Barcelone) = 72,2 M€

6. Frenkie de Jong (Pays-Bas, FC Barcelone) = 74,1 M€

5. Marcus Rashford (Angleterre, Manchester United) = 76,7 M€

4. Alexander Isak (Suède, Newcastle) = 88,3 M€

3. Gavi (Espagne, FC Barcelone) = 97,4 M€

2. Martin Ødegaard (Norvège, Arsenal) = 109,6 M€

1. Erling Haaland (Norvège, Manchester City) = 186,6 M€