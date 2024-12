Greenwood, Barcola, Akliouche… Les 10 joueurs de L1 qui se sont le plus valorisés en 2024

Mason Greenwood est le troisième joueur qui s’est le plus bonifié en Ligue 1 sur l’année écoulée.

Après avoir observé le classement inverse de ceux qui ont chuté le plus sur les douze mois de l’année 2024 qui se referme, voilà le top 10 plus positif des joueurs de Ligue 1 qui se sont le plus valorisés sur la même période, d’après les chiffres de la plateforme spécialisée, Transfermarkt.

Comme le palmarès de ceux qui se sont dépréciés, ce classement aussi est dominé par des pensionnaires du Paris SG. Avec Bradley Barcola pour pendant à son coéquipier Randal Kolo-Muani. Lui a vécu une meilleure année qui lui vaut de progresser de 35 millions d’euros et 115%, à 65 millions d’euros son estimation désormais.

Le podium individuel est aussi celui des clubs de la Ligue 1

A propos de Lyon, Malik Fofana est un joueur de l’Olympique Lyonnais présent dans les 10, il gagne 17 M€ et vaut désormais 25 millions d’euros. Fait amusant, le podium des joueurs qui se bonifient le plus individuellement est aussi celui des équipes dominantes en championnat. A savoir qu’avec Bradley Barcola le complètent le Monégasque Maghnes Akliouche (+30 M€ à 40 M€) et Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille (+27,5 M€ à 35 M€ sa valorisation actuelle).

L’attaquant anglais est aussi l’un de ceux qui voient l’estimation le plus augmenter en pourcentage dans le top 10, elle progresse pour lui de 366%. Lamine Camara, milieu de terrain de l’AS Monaco et Ayyoub Bouaddi, au même poste au LOSC Lille le devancent à +400%. C’est ici un autre milieu qui s’impose à tous : celui de l’AJ Auxerre Kévin Danois qui gagne 4 900% et 2,45 millions d’euros de plus sur un an.

Les 10 joueurs de L1 qui se sont le plus valorisés en 2024

Lucas Beraldo (Paris SG) = +15 M€

João Neves (Paris SG) = +15 M€

Lamine Camara (Monaco) = +16 M€

Willian Pacho (Paris SG) = +16 M€

Malick Fofana (Lyon) = +17 M€

Ayyoub Bouaddi (Lille) = +20 M€

Désiré Doué (Paris SG) = +25 M€

Mason Greenwood (Marseille) = +27,5 M€

Maghnes Akliouche (Monaco) = +30 M€

Bradley Barcola (Paris SG) = +35 M€