Grâce à Lionel Messi la MLS a généré des revenus du sponsoring records en 2024

Ce n’est pas que l’Inter Miami mais toute la MLS qui tire les bénéfices de la présence de Lionel Messi.

L’effet Messi continue de transformer la Major League Soccer (MLS). Pour l’année 2024, la ligue nord-américaine annonce des revenus de sponsoring historiques de 665 millions de dollars, soit une hausse spectaculaire de 13% par rapport à 2023 et de 44% comparé à 2022.

Cette croissance exceptionnelle porte largement la signature de Lionel Messi. La superstar argentine, avec ses 21 contrats de sponsoring actifs incluant adidas, Lay’s et Apple TV, s’impose comme l’athlète le plus bankable de la ligue. Son influence sur les réseaux sociaux écrase toute concurrence, générant un engagement 140 fois supérieur à celui du deuxième joueur le plus populaire de la MLS.

Lionel Messi, n°1 sur les sponsors et le merchandising

L’impact commercial de Messi se mesure également dans les ventes de maillots. Pour la deuxième année consécutive, son numéro 10 domine le classement des ventes, contribuant à une augmentation de 41% des ventes de maillots à l’échelle de la ligue.

Les nouveaux partenariats représentent 18% de ces revenus records, un taux de croissance supérieur à celui des autres grandes ligues sportives. Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs se sont particulièrement investis, développant des expériences destinées aux fans. Parmi les principaux sponsors de la ligue figurent BMO, Toyota, Audi, Heineken et Ford Motor Company, BMO se distinguant par la multiplication des contrats de sponsoring maillot.