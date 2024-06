Gasly: Salaire, primes, durée, les détails de son nouveau contrat avec Alpine F1

L’histoire se prolonge entre Pierre Gasly et Alpine.

Pierre Gasly a prolongé son contrat avec Alpine F1 Team, pour plusieurs saisons au-delà de 2025. L’occasion pour Sportune en association avec le Business Book GP d’en dévoiler les détails financiers et contractuels de l’opération.

Les discussions avaient mal débutés en début de championnat. Le modèle A524 de cette saison est une monoplace lourde (8kg en plus sur la balance), manquant de puissance (environ 20cv de moins) sur la concurrence et au comportement imprévisible. Un ensemble ne mettant pas l’équipe française en position de force pour négocier un contrat de renouvellement avec son pilote.

Des négociations compliquées entre l’entourage de Gasly et le clan Alpine

L’entourage de Pierre Gasly a été clair : la valeur du pilote sur le marché doit être maintenue. A savoir un salaire confirmé à 12 millions d’euros par an. Alpine étant responsable du déficit d’image de son pilote, le message a été entendu par Flavio Briatore, nouveau consultant stratégique de la marque française. Deux détails ont eu leur importance : le premier, qu’Alpine était prioritaire dans le renouvellement du contrat, avec une réponse à donner avant le 1er Juillet 2024. Jusqu’à présent la direction de l’écurie n’avait pas fait de contre-proposition à la demande de maintien de salaire de son pilote. Le deuxième est une extension de l’accord ci-dessus : ainsi les deux parties se sont donnés un délai de trois bons résultats pour relancer la négociation. Les trois récentes entrées dans les points de Gasly ont ouvert la porte. Briatore s’y est vite engouffré.

Trois choses à retenir du nouveau contrat de Pierre Gasly avec Alpine F1

Activant ses clauses prioritaires, Alpine a proposé un contrat de trois saisons (2025, 2026 et 2027), avec la saison 2027 en option prioritaire. Plus intéressant le salaire de la dernière saison devient la base de travail pour le prochain accord.

L’autre aspect relève du salaire. Actuellement payé 12 millions d’euros et 3 millions de primes de résultats, le salaire reste similaire, mais les primes augmentent singulièrement, d’après nos estimations, à 8 millions d’euros. Soit un total possible de 20 millions d’euros. Plus intéressant, le salaire de 2027 sera de 20 millions d’euros de base fixe. Ce qui signifie que le contrat de Pierre Gasly dans son intégralité, approche les 68 millions d’euros.

Enfin, il semblerait que Pierre Gasly soit également ambassadeur Alpine Cars. Ajoutant environ 1,5 millions d’euros par saison, à son portefeuille de partenaires personnels estimé à une valeur de près de 6 millions d’euros cette saison 2024.