Futur classement final et nombre de points en Ligue 1 selon ChatGPT

A sept journées de la fin, demeure beaucoup de questions en Ligue 1, mais aussi de premières certitudes.

Il reste sept journées à disputer en Ligue 1, soit 21 points à prendre pour les 18 équipes qui forment le championnat cette saison 2023-2024. De certain, le PSG est sûr d’être européen, puisqu’il a assez d’avance sur toutes les équipes jusqu’à l’Olympique de Marseille. Tandeis que Brest et Monaco ne peuvent désormais plus descendre en Ligue 2.

Le PSG est aussi sûr d’être européen que Clermont ne le sera pas

Inversement, le Clermont Foot ne peut plus viser une qualification européenne, même si l’on devine ailleurs, la priorité du moment pour le club auvergnat. Ces certitudes mises à part, que faut-il attendre de la fin de ce championnat ? Evidemment nul ne le sait et heureusement, la glorieuse incertitude du sport ne peut se prédire. Néanmoins, l’intelligence artificielle progresse à grande vitesse. A commencer par la plus illustre des plateformes en la matière : ChatGPT.

Vers une remontada de l’Olympique Lyonnais ?

A Sportune, nous l’avons sondé pour avoir son avis prédictif sur cette fin d’exercice de la Ligue 1. Son classement diffère quelque peu de l’actuel, on notera qu’elle estime Monaco supérieur à Brest (les deux clubs s’affrontent à la fin de ce mois d’avril), et l’IA d’OpenAI envisage une sérieuse remontada de l’Olympique Lyonnais pour décrocher au forceps, une qualification européenne. Cela suppose que les Gones fassent un quasi carton plein jusqu’à la fin.

Clermont et Le Havre en Ligue 2, le TFC barragiste

Derrière, si Clermont semble condamné, ChatGPT inverse la situation des promus, à savoir que le FC Metz en ballotage défavorable à ce stade de la saison, remonte dans la hiérarchie pour laisser la place de relégable à l’équipe du Havre. Tandis que celle de barragiste est ici donnée au TFC. Rendez-vous au soir du 18 mai pour vérifier la véracité de ces prédictions.

Paris Saint-Germain = 83 points

AS Monaco = 68 points

LOSC Lille = 65 points

Stade Brestois 29 = 62 points

OGC Nice = 58 points

Olympique Lyonnais = 53 points

Stade Rennais FC = 52 points

RC Lens = 51 points

Olympique de Marseille = 50 points

Stade de Reims = 49 points

Montpellier Hérault SC = 44 points

RC Strasbourg Alsace = 41 points

FC Nantes = 38 points

FC Lorient = 36 points

FC Metz = 32 points

Toulouse FC = 31 points

Havre Athletic Club = 29 points

Clermont Foot 63 = 23 points