Après 18 journées de Ligue 1, voilà une perspective du classement final des équipes selon l’Euro Index Club.

Si, petit à petit, le Paris SG se détache en tête, à l’arrière toute du classement actuel de la Ligue 1, les positions demeurent incertaines et ce lundi plus encore que la semaine dernière. Parce que Montpellier HSC, donné pour souffrant sinon quasiment mort la journée précédente, a renversé l’AS Monaco, samedi, pour se relancer.

Le PSG s’échappe, ça se resserre à l’arrière

A l’inverse avec cette défaite chez la lanterne rouge, le club princier voit le podium se dérober un peu plus et selon les projections du moment signée de l’Euro Club Index, l’ASM le perdra au final, au détriment LOSC Lille. Et pour un maigre écart de trois petits points. L’équivalent d’une victoire.

Un écart de 6 points entre l’OM, 2e et l’OL, 5e ?

Si la projection dit vrai, alors ce championnat de France de Ligue 1, saison 2024-2025 sera-t-il passionnant jusqu’à son terme. A l’arrière, on l’a dit car tout reste à jouer. Mais devant également, pour seconder le PSG : quatre équipes pourraient se tenir dans un mouchoir de poches, dans un maximum de six points d’écart. Dix-huit journées se sont écoulées ce lundi matin, il en reste seize jusqu’à la dernière programmée le 18 mai.

Futur classement final de Ligue 1 selon l’Euro Club Index

1. Paris SG = 84 points prédits

2. Olympique de Marseille = 66

3. LOSC Lille = 62

4. AS Monaco = 59

5. Olympique Lyonnais = 58

6. OGC Nice = 55

7. RC Lens = 53

8. Stade Brestois = 48

9. RC Strasbourg = 44

10. Toulouse FC = 44

11. Stade de Reims = 40

12. Stade Rennais = 38

13. AJ Auxerre = 38

14. Angers SCO = 36

15. FC Nantes = 33

16. AS Saint-Etienne = 30

17. Montpellier HSC = 29

18. Le Havre AC = 25