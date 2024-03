ASSE, AJA: Futur classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers

La course en Ligue 2 s’accélère à compter de cette 28e journée de championnat.

La Ligue 2 entre dans son money time, c’est maintenant que les choses sérieusement vont véritablement s’accélérer dans les deux sens : pour l’accession, à deux billets plus trois autres pour les barrages. Mais aussi – et cette saison surtout -, pour le maintien, avant réduction des équipes de vingt à dix-huit.

AJA et SCO en Ligue 1, l’ASSE, le SMC et Laval barragistes

Autant dire que la pression augmente d’un cran, pour au moins la moitié des formations ; d’autres campant le ventre mou du championnat, ne devraient plus être guère concernées, par les places qui comptent. Devant, les positions du moment sont plus ou moins celles envisagées par les bookmakers au final de la saison en cours. A savoir que l’accession devrait échoir à l’AJ Auxerre et au SCO Angers qui signeraient alors le retour direct parmi l’élite.

Les bookmakers condamnent déjà Annecy, Valenciennes et QRM

Derrière, ça sent un peu le sapin pour au moins trois clubs que sont le FC Annecy, le Valenciennes FC et l’entente Quevilly Rouen. Tandis que l’USL Dunkerque est elle aussi en ballotage défavorable, en balance néanmoins avec l’autre promu, Concarneau, et l’ESTAC Troyes qui descend elle de l’étage supérieur.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2023-2024 selon les bookmakers*

Auxerre = 1,75

Angers = 4

Laval = 20

Caen = 25

Saint-Etienne = 28

AC Ajaccio = 38

Grenoble = 45

Amiens = 125

Bordeaux = 250

Rodez = 250

Pau = 250

Guingamp = 300

Paris FC = 300

Bastia = 350

Concarneau = 1 000

Troyes = 1 000

Dunkerque = 2 500

Quevilly Rouen = 4 500

Valenciennes = 4 500

Annecy = 4 500

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 2 saison 2023-2024 ? »