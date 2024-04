OM: Frank McCourt est la 2152e fortune mondiale en 2024

Frank McCourt a une fortune estimée en 2024 par Forbes, à 1,6 milliard d’euros.

C’est une première pour le propriétaire de l’OM que d’intégrer le classement des fortunes du monde que produit annuellement le magazine Forbes. Dans la nouvelle édition 2024 du médias spécialisé américain, Frank McCourt est donné en 2 152e position des personnalités les plus riches sur la planète.

Le propriétaire de l’OM intègre le classement de Forbes

Est attribuée à l’homme d’affaire bostonien une fortune de 1,4 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros). Issu d’une famille ayant des racines dans l’entreprise de construction basée à Boston, fondée il y a cinq générations, McCourt a acquis une renommée notable au fil des années. En 2004, il a fait l’acquisition des Dodgers de Los Angeles pour les revendre huit ans plus tard à un montant faramineux de 2,2 milliards de dollars, constituant alors la plus grande vente dans le domaine sportif à cette époque.

Frank McCourt a racheté l’OM au mois d’octobre 2017

Les profits issus de cette transaction ont été réinvestis dans l’immobilier, la technologie et les médias mais aussi le sport, dot l’Olympique de Marseille via sa société, McCourt Global. Toutefois, en janvier 2023, McCourt a décidé de se retirer de son poste de PDG de McCourt Global afin de se concentrer sur un nouveau projet d’envergure, Project Liberty, pour lequel il s’est engagé à hauteur de 500 millions de dollars pour lutter en faveur d’un internet plus sûr et plus sain.

Frank McCourt a 70 ans, il est devenu au mois d’octobre 2017 l’actionnaire majoritaire de l’Olympique de Marseille ; Kyril Louis-Dreyfus, le fils de la précédente propriétaire conservant une part minoritaire de moins de 5% depuis la vente.