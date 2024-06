France ou Belgique, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Ce sera la Belgique en huitièmes de finale, pour Adrien Rabiot et les Bleus.

En terminant deuxième de son groupe D derrière l’Autriche, la France s’est compliquée la tâche à l’Euro 2024, car elle va évoluer dans la partie de tableau la plus dure de la phase à élimination directe. Avec déjà un premier duel costaud, à disputer à nos voisins belges, le lundi 1er juillet à 18h.

Retrouvailles entre les voisins France et Belgique à l’Euro 2024

Les Belges n’ont pas été plus convaincants que les Bleus pour s’extirper péniblement d’un groupe E où, fait unique, toutes les équipes ont terminé avec le même nombre de points (4). Six ans après la demi-finale du Mondial russe, les Belges ont soif de revanche mais en ont-ils les moyens ? Les bookmakers n’y croient pas. Pas sur les forces en présence de part et d’autre.

Les Bleus sont les favoris devant les Diables Rouges

A la question, « quelle équipe se qualifiera ? » la cote de la France est de 1,4 en moyenne, celle de la Belgique est à 2,6. La victoire des Bleus dans les 90 minutes initiales paie 1,9 fois la mise, celle des Diables Rouges, 4,6 et le match nul est à 3,1. Et pour le score précis le plus envisagé, le 1-0 pour la France l’emporte, il cote 4,8 fois la mise et devance le nul 1-1 dans le temps réglementaire à 5,1.