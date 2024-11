La France de Fabien Galthié retrouve la Nouvelle-Zélande pour les tests matchs de l’automne 2024.

Le XV de du Coq est de nouveau face à son défi préféré : affronter les légendaires All Blacks. Ce samedi soir, à 21h10, les hommes de Fabien Galthié tenteront de poursuivre leur série d’invincibilité face à l’une des meilleures nations mondiales de l’ovalie, invaincue dans cette tournée automnale après des victoires éclatantes contre l’Angleterre et l’Irlande. Il faut en prendre habitude, c’est désormais sur TF1 que France – Nouvelle-Zélande 2024 en direct streaming est à suivre dans la soirée.

Pour voir France – Nouvelle-Zélande 2024 en direct streaming

A TF1 les droits du match France – Nouvelle-Zélande 2024 en direct streaming

Les deux dernières confrontations entre ces géants du rugby ont tourné à l’avantage des Bleus, notamment lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023. Une nouvelle victoire permettrait au XV de France d’enchaîner une troisième performance consécutive face aux All Blacks – un exploit qui n’a été réalisé qu’une seule fois par les Tricolores, dans les années 1990.

Les Blues ont remporté les deux derniers matchs face aux Blacks

Fabien Galthié a composé une équipe mêlant jeunes talents et cadres aguerris pour ce choc historique. Avec l’absence notable de Damian Penaud (malade) et François Cros (blessé), le sélectionneur a dû innover tout en consolidant ses fondamentaux. Antoine Dupont, capitaine et maître à jouer, reste aux commandes, tandis que Matthieu Jalibert, pourtant en forme, a été laissé de côté. Autre pari du staff : un banc stratégique composé de six avants et deux trois-quarts, illustrant la volonté de défier physiquement les Néo-Zélandais dans le combat rapproché.

Un adversaire revanchard sur la pelouse fétiche des Français

Face à eux, les All Blacks arrivent avec l’intention de laver l’affront du match d’ouverture perdu en 2023. Emmenée par Scott Barrett, capitaine du jour, et ses frères Beauden et Jordie, l’équipe néo-zélandaise veut montrer qu’elle n’a rien perdu de son aura malgré une année en dents de scie. Le retour en grande forme de Beauden Barrett, double joueur mondial de l’année (2016, 2017), apporte une menace supplémentaire pour les Bleus.

Plus qu’un match, c’est un duel chargé de symboles et d’histoire qui attend les amateurs de rugby. Entre une France sur une dynamique ascendante et une Nouvelle-Zélande avide de revanche, ce choc promet intensité, émotion et, peut-être, une nouvelle page mémorable pour le rugby tricolore.